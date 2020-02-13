شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين دون أي جديد– تحليل - 13-2-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا جديد لدى سعر البلاتين نظرا لاستمرار تعارض المؤشرات الرئيسية وليستمر بتشكيل تداولات جانبية بالرغم من تمركزه ضمن محاور القناة الصاعدة والموضحة بالرسم المرفق, نؤكد حاليا على أهمية ثبات الدعم الأولي المتمركز عند 950.00 ليزيد ذلك من فرص تشكيله لهجوم صاعد جديد وليستهدف بذلك مستوى 1025.00 وصولا نحو 1070.00 بتداولات الفترة القادمة.
نطاق التداول المتوقع ما بين 950.00 و 1025.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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