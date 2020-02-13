الباوند مقابل الين يشكل زحف سلبي-تحليل - 13-2-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لامس سعر الزوج بتداولات يوم امس المقاومة الإضافية المستقرة عند 142.85 ليبدأ بعدها بالزحف السلبي مقتربا من مستوى 142.10, تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم السلبي بوصوله نحو مستوى تشبع البيع, سيزيد من فرص استئناف السعر للزحف السلبي ليسهل ذلك مهمة الوصول نحو مستوى 141.35 والذي بكسره سيعزز المسار الهابط لحين الوصول نحو مستوى 140.25.
نكرر التنويه إلى أن محاولة اختراق السعر للمقاومة الحالية, فإن ذلك سيعمل على تأجيل النظرة السلبية وليضطر لبناء تداولات تصحيحية صاعدة قد تدفع به للوصول نحو 143.80 و 144.55 على التوالي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 142.80 و 141.35
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بثبات المقاومة
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