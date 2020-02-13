شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يسجل الهدف الأول- تحليل - 13-2-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استئناف سعر الزوج بتداولات يوم امس هجومه السلبي ليتأثر بقوة الحاجز المتمركز عند 120.30 وليتقرب بذلك من الهدف السلبي الأول المتمثل بمستوى 119.35, استمرار تذبذب مؤشر ستوكاستيك ضمن مستوى تشبع البيع, سيزيد من فرص تجميع السعر للعزم السلبي الإضافي وليدعونا لانتظار تسجيله لأهداف إضافية قد تبدأ من 118.60 وصولا نحو 117.50 بتداولات الفترة القادمة.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 119.80 و 118.6
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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