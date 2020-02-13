شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الذهب 0.4 % مع تبدد الآمال في تباطؤ " كورونا" والان نبدء بالتفاصيل

ارتفعت أسعار الذهب اليوم مع تبدد الآمال في تباطؤ تفشي فيروس كورونا بعد زيادة في عدد حالات الإصابة الجديدة بالفيروس في الصين مما أدى لإقبال المستثمرين على الأصول الآمنة.

وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 1571.70 دولار للأوقية ( الأونصة ) بحلول الساعة 0312 بتوقيت جرينتش.

وزاد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.2 % إلى 1574.90 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت أسعار الفضة 0.8 % إلى 17.60 دولار للأوقية