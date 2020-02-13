شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر "نيكي" ينحفض 0.14% والان نبدء بالتفاصيل

تراجعت الأسهم اليابانية اليوم بفعل المخاوف من فيروس كورونا في الصين. وانخفض مؤشر (نيكي) القياسي بنسبة 0.14 في المئة ليصل عند مستوى 23827.73 نقطة، بينما نزل مؤشر (توبكس) الأوسع نطاقا بنسبة 0.34 في المئة لينهي تداولاته عند مستوى 1713.08 نقطة.

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