شكرا لقرائتكم خبر عن "خدمات البترول الجوية": إضافة 4 طائرات جديدة باستثمارات 67 مليون دولار العام الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء يحيى حسين رئيس مجلس إدارة شركة خدمات البترول الجوية، إن الشركة تعاقدت مع شركة (ليوناردو) الإيطالية، لشراء طائرتى هليكوبتر بتكلفة اجمالية بلغت 30 مليون دولار، مضيفا أن الشركة الإيطالية ستسلم الطائرتين خلال شهرى مارس ويونيو، بالإضافة إلى طائرة هليكوبتر استلمتها الشركة بداية العام الحالى، وطائرة ذات جناح ثابت بتكلفة 22 مليون دولار، ليبلغ إجمالي استثمارات الشركة في الطائرات الجديدة منذ بداية العام الجاري 67 مليون دولار.

وأوضح اللواء يحيى حسين فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول (إيجبس 2020)، أن شركة خدمات البترول الجوية هى الناقل الوحيد لشركات البترول والغاز داخل مصر، مشيرا إلى أن أسطول الطائرات المملوك للشركة يبلغ 44 طائرة، 36 طائرة هليكوبتر من طرازات مختلفة و8 طائرات ذات الجناح الثابت.

ولفت أن الشركة تقوم بتعزيز البنية الأساسية، حيث قامت ببناء هنجر في مطار الجميل ببورسعيد وهنجر آخر في مطار برج العرب بالإسكندرية بتكلفة إجمالية تصل إلى 300 مليون جنيه.

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وأكد أن الشركة تقوم باستغلال فائض الطاقة التشغيلية في قطاع السياحة، لافتا أن 15% من إيرادات الطائرات ذات الجناح الثابت من قطاع السياحة، كما أضافت الشركة نشاط غسيل أبراج الكهرباء باستخدام الطائرات الهليكوبتر لصالح الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وتمكنت الشركة تمكنت من الانتهاء من غسيل 15 ألف سلسلة في أقل من 6 أشهر فقط بدلا من 12 شهرا ما أدى إلى توفير فائض من الكهرباء.

وأشار إلى أن صافي ربح الشركة بلغ 55 مليون دولار خلال 2019، متوقعا أن ترتفع الإيرادات بنسبة 15% والأرباح بنسبة 10% خلال العام الحالي بعد إضافة الطائرات الجديدة والتوسع في أنشطة الشركة.

يذكر أن الهيئة المصرية العامة للبترول تمتلك 75% من شركة خدمات البترول الجوية، وتمتلك شركة (برستو) الأمريكية نسبة 25% المتبقية.