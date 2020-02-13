شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار البلاتينيوم متغاضية الاستقرار الإيجابي لمؤشر الدولار الأمريكي بالقرب من الأعلى له في أربعة أشهر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار البلاتينيوم خلال الجلسة الآسيوية متغاضية عن ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم ووسط تسعير الأسواق لتطورات انتشار فيروس كورونا.

في تمام الساعة 04:59 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع أسعار البلاتينيوم 0.43% لتتداول حالياً عند 967.27$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 963.15$ للأونصة، بينما ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.03% إلى 99.02 مقارنة بالافتتاحية عند 98.99.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً عن الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات التضخم مع صدور قراءة مؤشر أسعار المستهلكين والتي قد تعكس استقرار وتيرة النمو عند 0.2% دون تغير يذكر عن عليه في القراءة السابقة لشهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، بينما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تسارع وتيرة النمو إلى 0.2% مقابل 0.1% في كانون الأول/ديسمبر.

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وفي نفس السياق، قد تظهر القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين تسارع وتيرة النمو إلى 2.5% مقابل 2.3% في القراءة السنوية السابقة لشهر كانون الأول/ديسمبر، بينما قد تعكس القراءة السنوية الجوهرية للمؤشر ذاته تباطؤ وتيرة النمو إلى 2.3% مقابل 2.2% في كانون الأول/ديسمبر، ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في الثامن من هذا الشهر والتي قد تظهر ارتفاعاً بواقع 8 ألف طلب إلى 210 ألف طلب.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا منذ قليل التقرير التي تطرقت لكون مقاطعة هوبي في الصين والتي تقع في قلب وباء فيروس كورونا الذي نشاء في مدينة ووهان الصينية أواخر العام الماضي، أعلنت عن خمسة عشرة ألف حالة جديدة مصابة بالفيروس التاجي بعد أن نقحت بياناتها لتشمل الحالات "المشخصة سريرياً" في الكشف اليومي، وتتطلع الأسواق إلى إحاطة مقدمة من السلطات الصحية الوطنية في الصينية لاحقاً للمزيد من التفاصيل والمعلومات.

ويذكر أن الرئيس الصيني شي جينبينج أعرب الثلاثاء الماضي عن اعتقاده بفوز بلاده في معركة فيروس كورونا، مضيفاً أن الصين أكبر مستهلك للمعادن في العالم، ستنجز كافة أهدافها الاقتصادية والاجتماعية التي حددتها من قبل وأنها ستصبح أكثر ازدهاراً بعد الفوز بالمعركة، وذلك مع أفادته بأن توجد نتائج إيجابية واضحة حيال محاولات احتواء الفيروس الخطير والذي أودي بحياة أكثر من ألف ومائة شخص أغلبهم في ووهان التي تعد مركز انتشار الفيروس التاجي.