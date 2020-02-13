شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يهاجم المقاومة – تحليل - 13-02-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم سعر عقود خام برنت تداولات إيجابية ملحوظة يوم أمس وهاجم مستوى 56.00، لكنه يبدأ اليوم بميل هابط ليستقر دون هذا المستوى، مما يبقي على الفرص قائمة لاستئناف الاتجاه الرئيسي الهابط، خصوصاً وأن مؤشر ستوكاستيك يقدّم إشارات سلبية تدعم التوقعات بالانخفاض خلال الجلسات القادمة، بانتظار التوجه نحو 52.00 كمحطة رئيسية تالية.
وبالتالي، سنستمر بترجيح الاتجاه الهابط على المدى اللحظي والقصير، مع الانتباه إلى أن اختراق 56.00 والثبات فوقه سيقود السعر للتحول نحو الارتفاع والتوجه نحو مناطق 59.60 على المدى القريب.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 54.00 والمقاومة 57.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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