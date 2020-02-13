شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يختبر المقاومة – تحليل - 13-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حافظ سعر النفط على ثباته دون مستوى 51.80 بعد محاولة اختراقه مع افتتاح تداولات اليوم، ليبدأ بتقديم تداولات سلبية الآن، بالتزامن مع ظهور إشارات سلبية من خلال مؤشر ستوكاستيك، مما يدعم التوقعات باستمرار الاتجاه الرئيسي الهابط، والذي يستهدف مناطق 48.30 بشكل رئيسي.

وبالتالي، سيبقى سيناريو الاتجاه الهابط قائماً وفعالاً للفترة القادمة، مع الانتباه إلى أن اختراق 51.80 والثبات فوقه سيوقف الانخفاض المقترح ويقود السعر لتحقيق مكاسب تبدأ عند 54.60.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 49.50 والمقاومة 52.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط