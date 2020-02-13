شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تحت الضغط السلبي – تحليل - 13-02-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق سعر الفضة كسراً لمستوى 17.60 واستقر دونه، لكنه يبدأ اليوم بميل صاعد في محاولة للارتقاء فوقه، تدعمه إيجابية مؤشر ستوكاستيك التي تظهر بوضوح من خلال الإطار الزمني لأربع ساعات، مما يشجّعنا على ترجيح التداولات الإيجابية لهذا اليوم، ويحتاج السعر لاختراق مستوى 17.85 لتأكيد استمرار الموجة الصاعدة وزيارة مستوى 18.38 كهدف إيجابي تالي.
وبالتالي، سيبقى السيناريو الإيجابي قائماً ما لم يبقي السعر مستقراً دون مستوى 17.60.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 17.50 والمقاومة 17.85
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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