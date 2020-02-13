شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يستأنف الارتفاع – تحليل - 13-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يفتتح سعر الذهب تداولات اليوم بميل صاعد جديد ليبدأ اختبار مستوى 1575.90، بانتظار اختراق هذا المستوى لتأكيد فتح الطريق أمام التوجه نحو هدفنا الإيجابي التالي الذي يمتد إلى 1611.20.

المتوسط المتحرك 50 يدعم السعر من الأسفل، لنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة، مع التذكير بأن استمرار الموجة الصاعدة يشترط الثبات فوق مستوى 1554.10.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1560.00 والمقاومة 1595.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد