شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يبدأ تصحيح هابط – تحليل - 13-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي ضغطه السلبي ليكسر مستوى 1.3260 ويستقر دونه، ليبدأ تصحيحاً هابطاً للموجة الصاعدة الأخيرة، حيث يختبر مستوى تصحيح فيبوناتشي 23.6% عند 1.3240 الآن، ونتوقع تجاوز هذا المستوى لزيارة مستوى 1.3187 كمحطة سلبية تالية.

وبالتالي، سيكون الميل الهابط مرجحاً لهذا اليوم، مع الأخذ بعين الاعتبار أن اختراق 1.3270 سيوقف الضغط السلبي المتوقع ويقود السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد من جديد.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3185 والمقاومة 1.3300

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط