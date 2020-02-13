شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين يحاول بإيجابية – تحليل - 13-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج الدولار مقابل الين تداولات إيجابية طفيفة يوم أمس ليختبر حاجز 110.00، بانتظار مزيد من الارتفاع لزيارة مستوى 110.50 الذي يمثّل هدفنا الإيجابي الأول.

وبشكل عام، نحن مستمرون بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة ما لم يتم كسر مستوى 109.33 والثبات دونه، مع التذكير بأن تجاوز الهدف الأول سيدفع السعر إلى 111.50 كمحطة تالية.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 109.30 والمقاومة 110.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد