شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني ينتظر التأكيد – تحليل - 13-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم يتمكّن زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار من تأكيد اختراق مستوى 1.2975 يوم أمس، ليبقى عالقاً بين هذه المقاومة والدعم 1.2920، مما يبقي على موقفنا الحيادي قائماً حتى الآن، بانتظار الحصول على إشارة أوضح للاتجاه التالي.

التعارض بين إيجابية مؤشر ستوكاستيك وسلبية المتوسط المتحرك 50 يقدّم سبب آخر للحيادية، مع التذكير بأن كسر الدعم المذكور أعلاه سيضغط على السعر للتوجه نحو المستوى التصحيحي التالي عند 1.2736، بينما اختراق المقاومة سيقود السعر لاستئناف المسار الرئيسي الصاعد واختبار مستوى 1.3150 مبدئياً.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2850 والمقاومة 1.3050

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي