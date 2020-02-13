شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يصل إلى الهدف – تحليل - 13-02-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح زوج اليورو مقابل الدولار بالوصول إلى هدفنا الرئيسي المنتظر عند 1.0860، وكما يظهر بالرسم البياني، يمثّل هذا المستوى تصحيح فيبوناتشي 76.4% لكامل الارتفاع الذي تم قياسه من 1.0333 إلى 1.2553، مما يعني بأن كسره سيقود السعر لتحقيق مزيد من الانخفاض على المدى المتوسط والطويل.
المتوسط المتحرك 50 يواصل الضغط سلباً على السعر، مما يدعم فرص كسر المستوى المذكور أعلاه وفتح الطريق أمام تحقيق هدفنا السلبي الذي يتواجد عند 1.0760، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الفشل بتحقيق الكسر المطلوب سيدفع السعر لبدء محاولات تعافي تستهدف اختبار مناطق 1.1050 ثم 1.1180 مبدئياً.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.0780 والمقاومة 1.0920
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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