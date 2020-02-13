الكابلات يتجه جنوباً – تحليل صباحي – 13-02-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم الكابلات (2110) في آخر جلساته، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -1.79% بما يعادل -0.28 نقطة، وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وقد حاول السهم بتداولاته السابقة تصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات الإيجابية منها.
لذلك نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة على المدى القصير، طيلة ثبات المقاومة 18.58، ليستهدف مستوى الدعم 8.95.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 14.00 ومستوى المقاومة 16.96.
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