شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة الإيرادات ترفع أرباح "زين الكويت" 10% في 2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت نتائج الأعمال الأولية لشركة الاتصالات المتنقلة "زين الكويتية"، ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 10% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2019.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق الكويت المالي، بأنها حققت صافي أرباح - خاصة بمساهمي الشركة الأم- بلغ 217 مليون دينار مقابل أرباح بلغت 196.5 مليون دينار في نهاية عام 2018.

ويعود سبب ارتفاع الأرباح السنوية إلى الزيادة في إيرادات الشركة إلى 1.66 مليار دينار مقابل إيرادات بلغت 1.317 مليار دينار خلال العام 2018.

وتجدر الإشارة إلى أن أرباح الشركة ارتفعت إلى 153 مليون دينار خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2019، مقابل أرباح بلغت 137.1 مليون دينار في الفترة المقابل من 2018، بنسبة ارتفاع بلغت 11.6%.