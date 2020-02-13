شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "ألافكو" تقفز أكثر 100% في الربع الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت نتائج الأعمال الأولية لشركة ألافكو المدرجة بسوق الكويت المالي، ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 103% خلال الربع الأول المنتهي في 31 ديسمبر 2019.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق الكويت المالي، بأنها حققت صافي أرباح - خاصة بمساهمي الشركة الأم- بلغت 9 مليون دينار مقابل أرباح بلغت 4.43 مليون دينار في الربع المقابل من 2018.

ويعود سبب ارتفاع الأرباح خلال الربع الأول لتحقيق أرباح استثنائية قدرها 2.2 مليون دينار كويتي نتيجة التغيير في العمر الافتراضي والقيمة المتبقية للطائرات في انخفاض بند مصروفات الاستهلاك بمبلغ 2.2 مليون دينار كويتي.

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وارتفعت الإيرادات الإجمالية ارتفعت إلى 31.9 مليون دينار، بنسبة بنمو 23% مقارنة مع النتائج المحققة للربع الأول من العام السابق، والتي بلغت قيمتها 25.9 مليون دينار.

وبلغت الإيرادات التشغيلية من التأجير ما قيمته 30.1 مليون دينار شكلت ما نسبته 94.4% من إجمالي الايرادات. بالاضافة إلى ذلك حققت الشركة 1.4 مليون دينار إيرادات من بيع الطائرات.

كانت أرباح "ألافكو" السنوية قد تراجعت 46.7% لتصل إلى 17.7 مليون دينار كويتي، مقابل أرباح بقيمة 33.18 مليون دينار كويتي بالعام المالي المنتهي في 30 سبتمبر 2018.