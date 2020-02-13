شكرا لقرائتكم خبر عن "موديز": الوضع الائتماني للكويت قوي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكدت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني أن الوضع الائتماني للكويت عند (Aa2)، يأتي مدعوما بقوة اقتصاد البلاد.

وأشار إلى أن اقتصاد البلاد مصنف عند مستوى (a2) وناتج عن المستويات الاستثنائية للثروة المرتفعة لديه والاحتياطيات النفطية الكبيرة، بحسب صحيفة "الأنباء".

وأوضح أن التصنيف المؤسسي وقوة الحوكمة بالكويت عند مستوى (baa2)، يدعمه إطار السياسة النقدية الموثوقة، والرقابة القوية على النظام المصرفي.

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وتوقعت مذكرة بحثية سابقة لشركة بلتون المالية أن إيرادات الكويت النفطية سترتفع بنسبة 40% عن تقديرات وزارة المالية الكويتية البالغة 12.9 مليار دينار.

وأرجعت ذلك الارتفاع للصعود المتوقع لأسعار البترول عند متوسط 68.9 دولار للبرميل، مقابل متوسط 64.98 دولار للبرميل المتوقع في العام المالي 2019 /2020 وأعلى من السعر المتوقع من الحكومة الكويتية عند 55 دولاراً للبرميل.

وأفادت بيانات رسمية في وقت سابق، عن اتساع العجز الفعلي بميزانية الكويت بقيمة 9.2 مليار دينار (30.33 مليار دولار) بميزانية 2020-2021.

وبحسب بيانات صادرة عن وزارة المالية الكويتية اطلعت عليها "أخبار اليوم"، فقد تراجعت الإيرادات بنسبة 6.5% على أساس سنوي إلى 14.8 مليار دينار وذلك عن موازنة العام 2019-2020.