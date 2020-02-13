شكرا لقرائتكم خبر عن السيادي السعودي يكشف عن وصول حجم الأصول لـ 1.5 تريليون ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشف علي زعيمي، رئيس الإدارة العامة لتمويل الشركات لدى صندوق الاستثمارات العامة (السيادي السعودي)، عن زيادة قيمة أصول الصندوق لتصل إلى 1.5 تريليون ريال بنهاية عام 2020.

وأضاف زعيمي في مؤتمر في أبوظبي أن الصندوق يستهدف زيادة عدد موظفيه إلى 1000 موظف في 2020، وفقاً لصحيفة "عكاظ".

وكان الرئيس التنفيذي لشركة أكوا باور السعودية التابعة للصندوق السيادي السعودي بنسبة 25%، قد أعلن الشهر الماضي أنهم يخططون لاستثمار عشرة مليارات دولار خلال العام الجاري وذلك في إطار تطلعها إلى مشروعات جديدة في نحو عشر دول.