شكرا لقرائتكم خبر عن السيادي السعودي يكشف عن وصول حجم الأصول لـ 1.5 تريليون ريال والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشف علي زعيمي، رئيس الإدارة العامة لتمويل الشركات لدى صندوق الاستثمارات العامة (السيادي السعودي)، عن زيادة قيمة أصول الصندوق لتصل إلى 1.5 تريليون ريال بنهاية عام 2020.
وأضاف زعيمي في مؤتمر في أبوظبي أن الصندوق يستهدف زيادة عدد موظفيه إلى 1000 موظف في 2020، وفقاً لصحيفة "عكاظ".
وكان الرئيس التنفيذي لشركة أكوا باور السعودية التابعة للصندوق السيادي السعودي بنسبة 25%، قد أعلن الشهر الماضي أنهم يخططون لاستثمار عشرة مليارات دولار خلال العام الجاري وذلك في إطار تطلعها إلى مشروعات جديدة في نحو عشر دول.
كانت هذه تفاصيل خبر السيادي السعودي يكشف عن وصول حجم الأصول لـ 1.5 تريليون ريال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.