شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون سعودي روسي بمجال الإسكان والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وقعت وزارة الإسكان السعودية ووزارة البناء والإسكان والمرافق العامة الروسية برنامج تعاون مشترك وذلك على هامش فعاليات المنتدى الحضري العالمي، الذي تستضيفه إمارة أبوظبي بالإمارات، تحت عنوان (مدن الفرص: ربط الثقافة بالابتكار).
ويهدف البرنامج إلى دعم فرص الاستثمار في مجال الإسكان، وتبادل المعلومات حول إدارة الاستثمار في البناء والتخطيط لتطوير المدن، وفقا لبيان اطلعت عليه "أخبار اليوم".
ويرتكز البرنامج على ثمانية محاور رئيسية، منها تطوير الشراكات بين مؤسسات البلدين، وإقامة علاقات بين المنظمات الروسية والسعودية ودعم فرص الاستثمار في مجال الإسكان.
ويشتمل البرنامج على اعتماد تبادل الخبرات والاستشارات حول المتطلبات القانونية للجانبين لتنفيذ المشروع، وتبادل الخبرات في مجال الجودة وتحسين السلامة وكفاءة الطاقة أثناء تنفيذ مشروع البناء والإسكان.
كما يشتمل البرنامج على تبادل الخبرات في مجال التنمية السكنية، وتبادل الخبرات في المتطلبات الهندسية والتسعير، بما في ذلك وضع معايير موحدة للتسعير في البناء وتطويرها ووضع سجل موارد البناء، كما تشمل التعاون في مجال البحث والتطوير التكنولوجي في البناء والهندسة المعمارية.
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