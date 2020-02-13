وزير العمل السعودي: أكثر من مليوني موظف بقطاع التجزئة وتحديات كبرى في المواجهة

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشف أحمد الراجحي، وزير العمل والتنمية الاجتماعية السعودي، عن وجود أكثر من مليوني موظف وموظفة يعملون بقطاع التجزئة بمهن متعددة ومختلفة. وأشار الراجحي إلى أن هؤلاء الموظفين يشكلون أكثر من 25% من إجمالي القوى العاملة بالقطاع الخاص بالمملكة، بحسب صحيفة "مكه". Advertisements وعزا ذلك للقوة الشرائية وتنامي معدلات الاستهلاك واستمرار التوسع بإنشاء مراكز التسوق والمحال التجارية الآخذة في النمو والازدهار. وقال الراجحي إن قطاع التجزئة اليوم يواجه الكثير من التحديات أبرزها تقديم أفضل الخدمات وأسرعها للعميل من خلال التجارة الإلكترونية عبر تطبيقات الهواتف الذكية. يشار إلى أنه خلال يناير الماضي، أصدر أحمد بن سليمان الراجحي، وزير العمل والتنمية الاجتماعية السعودي، وبالشراكة مع إمارة منطقة حائل قراراً وزارياً يقضي بتوطين عدد من الأنشطة والمهن في منطقة حائل بنسب تتراوح ما بين 50% إلى 100%.

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