شكرا لقرائتكم خبر عن أنجبنا مليون طفل فى 205 أيام.. تعرف على أغرب المعلومات عن الزيادة السكانية بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بالتزامن مع إعلان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أمس الثلاثاء تسجيل مصر لأول 100 مليون نسمة، كشف الجهاز عن مجموعة من المؤشرات الهامة التي صاحبت تسجيل هذا المعدل، وهي تعكس إلى حد كبير طبيعة التحدي الذي يواجه الدولة لمواجهة معدلات الزيادة السكانية في مصر، وهذه المؤشرات تتضمن ما يلي:

- سجل عدد سكان مصر بالداخل نحو 99 مليون نسمة يوم الأثنين الموافق 22 يوليو 2019، وبحساب الفارق بين هذا التاريخ وإعلان جهاز الإحصاء وصول عدد السكان لـ100 مليون، يظهر أن مصر شهدت زيادة مليون نسمة في 205 يوما فقط، أي 6 أشهر و25 يوما فقط.

- مصر تشهد مولود كل 17.9 ثانية فقط، أي 3.3 فرد كل دقيقة، أي 201 فرد كل ساعة

- بلغ متوسط الزيادة السكانية اليومية " الفرق بين المواليد والوفيات" 4 آلاف و813 نسمة 2019

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- انخفاض أعداد المواليد عام 2019 مقارنة بـ2018، حيث بلغ مليوني و313 ألف و904 مولود، مقابل مليوني و382 ألف و362 نسمة بفارق 68 ألف و458 مولود بانخفاض 2.9%

- محافظتي القاهرة والجيزة أكبر المحافظات من حيث عدد المواليد عام 2019، بواقع 211.2 ألف مولود و200.3 ألف مولود على التوالي.

- محافظتي بورسعيد والسويس أقل عدد مواليد عام 2019، وبلغ 12.4 ألف و15 ألف مولود على التوالي.

- سجلت محافظة سوهاج أكبر معدل زيادة طبيعية عام 2019 بنسبة 2.46%، يليها أسيوط بـ2.38%