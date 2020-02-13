شكرا لقرائتكم خبر عن تباين أسعار النفط وسط الاستقرار الإيجابي لمؤشر الدولار الامريكي بالقرب من الأعلى له في أربعة أشهر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط خلال الجلسة الآسيوية لنشهد استقرارها بالقرب من الأدنى لها منذ مطلع عام 2009 وسط ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للنفط عالمياً وفي ظلال التقرب لقرار روسيا ثاني أكبر منتج للنفط في العالم على منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك بقرارها حيال تأيد التوسع في خفض الإنتاج لأوبك بلس بواقع 600 ألف برميل يومياً من عدمه ووسط تسعير الأسواق لتطورات انتشار فيروس كورونا.

وفي تمام الساعة 04:19 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار النفط "نيمكس" تسليم آذار/مارس المقبل بنسبة 0.68% لتتداول عند مستويات 51.37$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 51.72$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 51.17$ للبرميل.

أما عن العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم نيسان/أبريل فقد ارتفعت 0.22% لتتداول عند 55.87$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 55.75$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت التداولات على فجوة هابطة بعد أن اختتمت الأمس عند 55.79$ للبرميل، بينما ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.01% إلى 99.00 مقارنة بالافتتاحية عند 98.99، مع العلم، أن المؤشر اختتم تداولات الأمس عند 99.05.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً عن الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات التضخم مع صدور قراءة مؤشر أسعار المستهلكين والتي قد تعكس استقرار وتيرة النمو عند 0.2% دون تغير يذكر عن عليه في القراءة السابقة لشهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، بينما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تسارع وتيرة النمو إلى 0.2% مقابل 0.1% في كانون الأول/ديسمبر.

وفي نفس السياق، قد تظهر القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين تسارع وتيرة النمو إلى 2.5% مقابل 2.3% في القراءة السنوية السابقة لشهر كانون الأول/ديسمبر، بينما قد تعكس القراءة السنوية الجوهرية للمؤشر ذاته تباطؤ وتيرة النمو إلى 2.3% مقابل 2.2% في كانون الأول/ديسمبر، ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في الثامن من هذا الشهر والتي قد تظهر ارتفاعاً بواقع 8 ألف طلب إلى 210 ألف طلب.

ويأتي ذلك عقب ساعات من أظهر التقرير الأسبوعي لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية لمخزونات النفط اتساع الفائض إلى 7.5 مليون برميل خلال الأسبوع المنقضي في السابع من شباط/فبراير الجاري مقابل 3.4 مليون برميل، بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص الفائض إلى 3.1 مليون برميل، لنشهد ارتفاع المخزونات إلى 442.5 مليون برميل، بينما لا تزال المخونات 2% أقل من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

وفي نفس السياق، فقد أوضح تقرير إدارة معلومات الطاقة أمس الأربعاء انخفاض مخزونات وقود المحركات لدى الولايات المتحدة أكبر مستهلك للطاقة عالمياً، 0.1 مليون برميل، بينما لا تزال المخزونات 3% أعلى من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام، كما تراجعت مخزونات المشتقات المقطرة التي تشمل وقود التدفئة 2.0 مليون برميل، لتعد المخزونات 5% أقل من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا بالأمس قيام منظمة أوبك بخفض توقعاتها للطلب العالمي على النفط للعام الجاري بواقع 200 ألف برميل يومياً إلى 29.3 مليون برميل يومياً، مرجيه ذلك إلى عدم اليقين حيال تفشي فيروس كورونا، مع أفادت المنظمة بأن تداعيات الفيروس تتطلب المراقبة المستمرة وبالأخص أنه قد يؤثر بشكل سلبي على الطلب النفطي من قبل الصين أكبر مستورد للطاقة وثاني أكبر مستهلك وثاني أكبر دولة صناعية عالمياً.

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وفي سياق أخر، فقد تابعنا الثلاثاء الماضي خفض وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لوتيرة نمو إنتاج الولايات المتحدة من النفط للعام الجاري 2020 والعام المقبل 2021، حيث أفادت الوكالة آنذاك في تقريرها بأنها تتوقع أن يبلغ الإنتاج النفطي الأمريكي هذا العام 13.2 مليون برميل يومياً وأن يصل إلى 13.56 مليون برميل يومياً في 2021، وذلك مقارنة بتوقعات الوكالة السابقة لهذا العام عند 13.3 مليون برميل يومياً وللعام المقبل عند 13.71 مليون برميل يومياً.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا أيضا الثلاثاء الماضي أعرب وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك عن كون بلاده على وشك دراسة المقترحات المقدمة من قبل اللجنة الفنية المشتركة لمنظمة الدول المصدرة للنفط أوبك، مع أفادته بأن روسيا ثاني أكبر منتج للنفط في العالم تراقب عن كثب تأثير انتشار فيروس كورونا على أسواق النفط العالمية، مضيفاً بأن الوضع في الوقت الراهن لا يزال غير واضح.

ويذكر أن اللجنة الفنية لأوبك بلس اقترحت الخميس الماضي عقب انقضاء اجتماعاتها المكثفة على مدار ثلاثة أيام، التوسع في خفض الإنتاج النفطي لأوبك وحلفائها بواقع 600 ألف برميل يومياً حتى حزيران/يونيو، مع العلم أن التحالف ينفذ حالياً خفض بواقع 1.7 مليون برميل يومياً حتى نهاية آذار/مارس، وفي حالة الموافقة على المقترح من قبل الدول الأعضاء في أوبك بلس سيرتفع إجمالي التخفيضات إلى 2.3 مليون برميل يومياً خلال الربع الثاني.

ونود الإشارة، لكون ممثل روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف نوه مع مطلع الأسبوع إلى أنه قد يتم تعديل موعد اجتماع أوبك بلس المقبل بسبب فيروس كورونا، موضحاً آنذاك أنه إلى الآن سيتم عقد اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لدى أوبك في الرابع من آذار/مارس، وذلك قبل أن يتم عقد الاجتماع الوزاري لأوبك وحلفائها المنتجين للنفط من خارج المنظمة وعلى رأسهم بلاده أو ما يعرف بأوبك بلس، في السادس من هذا الشهر.

وفي نفس السياق، فقد أفاد ممثل روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا أوليانوف الاثنين الماضي بأنه قد يتم تغيير موعد اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لدى منظمة أوبك وموعد اجتماع الوزاري للمنظمة وحلفائها المنتجين للنفط من خارجها في ظلال المخاوف من تأثير فيروس كورونا على أسواق النفط العالمية، وذلك وسط التوقعات بانخفاض الطلب العالمي على النفط ما بين 150 إلى 200 ألف برميل يومياً من جراء انتشار الفيروس.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا منذ قليل التقرير التي تطرقت لكون مقاطعة هوبي في الصين والتي تقع في قلب وباء فيروس كورونا الذي نشاء في مدينة ووهان الصينية أواخر العام الماضي، أعلنت عن خمسة عشرة ألف حالة جديدة مصابة بالفيروس التاجي بعد أن نقحت بياناتها لتشمل الحالات "المشخصة سريرياً" في الكشف اليومي، وتتطلع الأسواق إلى إحاطة مقدمة من السلطات الصحية الوطنية في الصينية لاحقاً للمزيد من التفاصيل والمعلومات.

ويذكر أن الرئيس الصيني شي جينبينج أعرب الثلاثاء الماضي عن اعتقاده بفوز بلاده في معركة فيروس كورونا، مضيفاً أن الصين ستنجز كافة أهدافها الاقتصادية والاجتماعية التي حددتها من قبل وأنها ستصبح أكثر ازدهاراً بعد الفوز بالمعركة، وذلك مع أفادته بأن توجد نتائج إيجابية واضحة حيال محاولات احتواء الفيروس الخطير والذي أودي بحياة أكثر من ألف ومائة شخص أغلبهم في ووهان التي تعد مركز انتشار الفيروس التاجي.

ووفقاً للتقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز الذي صدر الجمعة الماضية، فقد ارتفعت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع منصة واحدة إلى إجمالي 676 منصة خلال الأسبوع المنقضي في السابع من شباط/فبراير الجاري، ويذكر أن الإنتاج الأمريكي للنفط ارتفع خلال الأسبوع الماضي للمستوى القياسي الجديد الذي حققه لأول مرة مع مطلع هذا العام إلى 13 مليون برميل يومياً.