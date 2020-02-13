شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الاول (BKP) يغلق منخفضا -تحليل صباحي- 13-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى المؤشر تداولات امس الأربعاء في المنطقة الحمراء، حيث اغلق عند مستوى 6909 نقطة، في ظل استمرار تدني كميات التداول، ويواجه المؤشر حاليا مستوى الدعم 6880 نقطة، والذي نحذر من اختراقه حيث في هذه الحالة سيواصل تراجعه لمستوى الدعم التالي عند 6650 نقطة، لذلك نوصي بمراقبة المؤشر خلال الأيام القادمة خاصة جلسة اليوم والاحد.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 6,883 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 6,927 نقطة