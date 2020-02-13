شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يحقق خسائر كبيرة -تحليل صباحي- 13-02-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق المؤشر خسائر كبيرة خلال رابع جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق امس الأربعاء عند مستوى 9953 نقطة، مخترقا بذلك الحد السفلي لمؤشر "Bollinger Bands” مما يمهد الطريق أمام المؤشر لمزيد من الارتفاع لمستوى الدعم 9750 نقطة، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 10150 نقطة.
من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 9,840 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 10,063 نقطة
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