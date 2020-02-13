شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات الجلسة على تباين في الأداء والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات رابع جلسات الأسبوع على تباين في الأداء مع تباين أداء مؤشرات الأسهم اليابانية وارتفاع كل من مؤشرات الأسهم الاسترالية بالإضافة إلى كل من مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج وكوسبي لأسهم كوريا الجنوبية، بينما انخفضت مؤشرات الأسهم الصينية والنيوزيلندية اليوم الخميس وسط وزن المستثمرين لانتشار فيروس كورونا مقابل التوقعات بدعم السياسة النقدية من قبل المصارف المركزية العالمية.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الاسترالي صدور قراءة معهد ملبورن لتوقعات المستهلكين للضغوط التضخمية والتي أوضحت انخفاضاً إلى 4.0% مقابل 4.7% في كانون الثاني/يناير الماضي، وجاء ذلك قبل أن نشهد حديث محافظ البنك المركزي الاسترالي فيليب لوي والذي نوه من خلاله لكون عمل أسعار الفائدة المنخفضة سيستغرق بعض الوقت، موضحاً أنه ليس مهووس بالعودة بالتضخم إلى الهدف في عجالة.

وفي نفس السياق، فقد تطرق محافظ بنك استراليا الاحتياطي لوي خلال مشاركته في حلقة النقاش بمنتدى القيادة الاقتصادية بين استراليا وكندا، لكون فيروس كورونا له تأثير غير مؤكد بعد، مع أفادته بأن في غياب الفيروس التاجي، كانت التوقعات في استراليا أحسن، مضيفاً أن الفيروس له تأثير موسع على قطاعات التعليم والسياحة، إلا أن الصين جعلت الأمر جلياً بأنها ستستجيب بالتحفيز، وموضحاً أن سياسة التحفيز الصينية ستكون جيدة لاستراليا.

ويذكر أن الرئيس الصيني شي جينبينج أعرب الثلاثاء الماضي عن اعتقاده بفوز بلاده في معركة فيروس كورونا، مضيفاً أن الصين ستنجز كافة أهدافها الاقتصادية والاجتماعية التي حددتها من قبل وأنها ستصبح أكثر ازدهاراً بعد الفوز بالمعركة، وذلك مع أفادته بأن توجد نتائج إيجابية واضحة حيال محاولات احتواء الفيروس الخطير والذي أودي بحياة أكثر من 1,100 شخص أغلبهم في مدينة ووهان الصينية التي تعد مركز انتشار الفيروس التاجي.

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مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت تباين في الأداء خلال تداولات جلسة اليوم، حيث انخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان 0.23% ليخسر 3.94 نقطة ويصل إلى المستوى 1,714.98، بينما ارتفع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية 0.06% ليربح 14.54 نقطة ويصل إلى المستوى 23,875.75.

أما عن مؤشرات الأسهم الصينية فشهدت تراجعاً خلال تداولات جلسة، حيث انخفض مؤشر CSI 300 بنسبة 0.06% ليخسر 2.59 نقطة ويصل إلى المستوى 3,981.84، وتراجع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.18% ليخسر هو الأخر 5.14 نقطة ويصل إلى المستوى 2,921.76.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد ارتفاعاً بنسبة 0.03% ليربح 8.55 نقطة ويصل إلى المستوى 27,832.21، كما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.45% ليربح هو الأخر 10.14 نقطة ويصل إلى المستوى 2,248.52.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي انخفض بنسبة 0.05% ليخسر 5.74 نقطة ويصل إلى المستوى 11,892.50، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 0.05% ليربح 3.80 نقطة ويصل إلى المستوى 7,092.00.