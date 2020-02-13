شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات الجلسة على تباين في الأداء في مجملها إيجابية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات ثالث جلسات الأسبوع على تباين في الأداء مع تباين أداء مؤشرات الأسهم الصينية واليابانية التي عاد لها نبض التداول اليوم الأربعاء عقب تغيبه عنها بالأمس بسبب عطلة يوم التأسيس الوطني في اليابان، وارتفعت كل من مؤشرات الأسهم الاسترالية والنيوزيلندية بالإضافة إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج، بينما انخفض مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية وسط وزن المستثمرين لانتشار فيروس كورونا مقابل التوقعات بدعم السياسة النقدية من قبل المصارف المركزية العالمية.

هذا وقد تابعنا إقرار صانعي السياسة النقدية لدى بنك نيوزيلندا الاحتياطي البقاء على أسعار الفائدة للاجتماع الثالث على التوالي عند الأدنى لها على الإطلاق عند 1.00%، الأمر الذي جاء متوافقاً مع التوقعات، وذلك مع الكشف عن بيان السياسة النقدية وبيان الفائدة واللذان لم يظهران أي فرصة لخفض هذا العام، وجاء ذلك قبل المؤتمر الصحفي لمحافظ المركزي النيوزيلندي أدرين أور والذي سيدلي لاحقاً بشهادته أمام لجنة اختيار التمويل والنفقات في ولينغتون.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس أعرب الرئيس الصيني شي جينبينج عن اعتقاده بفوز بلاده في معركة فيروس كورونا، مضيفاً أن الصين ستنجز كافة أهدافها الاقتصادية والاجتماعية التي حددتها من قبل وأنها ستصبح أكثر ازدهاراً بعد الفوز بالمعركة، وذلك مع أفادته بأن توجد نتائج إيجابية واضحة حيال محاولات احتواء الفيروس الخطير والذي أودي بحياة أكثر من ألف شخص أغلبهم في مدينة ووهان الصينية التي تعد مركز انتشار الفيروس.

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مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت تباين في الأداء خلال تداولات جلسة اليوم، حيث انخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان 0.13% ليخسر 2.22 نقطة ويصل إلى المستوى 1,717.42، بينما ارتفع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية 0.54% ليربح 127.54 نقطة ويصل إلى المستوى 23,813.52.

كما شهدت مؤشرات الأسهم الصينية تباين في الأداء خلال تداولات جلسة هي الأخرى، حيث ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.08% ليربح 2.98 نقطة ويصل إلى المستوى 3,955.44، بينما انخفض مؤشر شنغهاي بنسبة 0.03% ليخسر 0.98 نقطة ويصل إلى المستوى 2,900.69.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد ارتفاعاً بنسبة 0.60% ليربح 166.14 نقطة ويصل إلى المستوى 27,750.02، بينما تراجع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.05% ليخسر 1.16 نقطة ويصل إلى المستوى 2,221.96.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي ارتفع بنسبة 0.47% ليربح 55.21 نقطة ويصل إلى المستوى 11,889.75، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 0.58% ليربح هو الأخر 40.69 نقطة ويصل إلى المستوى 7,096.00.