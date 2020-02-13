شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع الدولار الاسترالي لأول مرة في أربعة جلسات أمام نظيره الدولار الأمريكي عقب شهادة باول وحديث لوي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الاسترالي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية أمام الدولار الأمريكي التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الاسترالي والتي تضمن مشاركة محافظ بنك استراليا الاحتياطي فيليب لوي في حلقة نقاش في منتدى القيادة الاقتصادية بين استراليا وكندا في ملبورن وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 02:43 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.15% إلى مستويات 0.6727، مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.6737، بعد أن حقق الزوج الأدنى له خلال تداولات الجلسة عند 0.6707، بينما حقق الأعلى له عند 0.6738.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الاسترالي صدور قراءة معهد ملبورن لتوقعات المستهلكين للضغوط التضخمية والتي أوضحت انخفاضاً إلى 4.0% مقابل 4.7% في كانون الثاني/يناير الماضي، وجاء ذلك قبل أن نشهد حديث محافظ البنك المركزي الاسترالي فيليب لوي والذي نوه من خلاله لكون عمل أسعار الفائدة المنخفضة سيستغرق بعض الوقت، موضحاً أنه ليس مهووس بالعودة بالتضخم إلى الهدف في عجالة.

وفي نفس السياق، فقد تطرق محافظ بنك استراليا الاحتياطي لوي خلال مشاركته في حلقة النقاش بمنتدى القيادة الاقتصادية بين استراليا وكندا، لكون فيروس كورونا له تأثير غير مؤكد بعد، مع أفادته بأن في غياب الفيروس التاجي، كانت التوقعات في استراليا أحسن، مضيفاً أن الفيروس له تأثير موسع على قطاعات التعليم والسياحة، إلا أن الصين جعلت الأمر جلياً بأنها ستستجيب بالتحفيز، وموضحاً أن سياسة التحفيز الصينية ستكون جيدة لاستراليا.

على الصعيد الأخير، يترقب المستثمرين عن الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات التضخم مع صدور قراءة مؤشر أسعار المستهلكين والتي قد تعكس استقرار وتيرة النمو عند 0.2% دون تغير يذكر عن عليه في القراءة السابقة لشهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، بينما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تسارع وتيرة النمو إلى 0.2% مقابل 0.1% في كانون الأول/ديسمبر.

وفي نفس السياق، قد تظهر القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين تسارع وتيرة النمو إلى 2.5% مقابل 2.3% في القراءة السنوية السابقة لشهر كانون الأول/ديسمبر، بينما قد تعكس القراءة السنوية الجوهرية للمؤشر ذاته تباطؤ وتيرة النمو إلى 2.3% مقابل 2.2% في كانون الأول/ديسمبر، ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في الثامن من هذا الشهر والتي قد تظهر ارتفاعاً بواقع 8 ألف طلب إلى 210 ألف طلب.

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أما عن قراءة مؤشر طلبات الإعانة المستثمرين للأسبوع المنقضي في مطلع شباط/فبراير الجاري، فقد تعكس انخفاضاً بواقع 3 ألف طلب إلى 1,748 ألف طلب، ويأتي ذلك قبل أن نشهد مشاركة عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي جون ويليامز في حلقة نقاش في رابطة المصرفيين في نيويوك وعقب ساعات من انقضاء فعليات الشهادة النصف سنوية لمحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي أمام الكونجرس.

ويذكر أن محافظ الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول نوه بالأمس ضمن شهادته حيال السياسة النقدية أمام اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ لكونه يشعر بالقلق في الوقت الراهن حيال مستوى ديون الولايات المتحدة، مضيفاً أن الاحتياطي الفيدرالي قد تحتاج إلى برنامج التيسير النقدي وتوجيه السياسة النقدية في حالة التباطؤ الاقتصادي، وموضحاً أن الاحتياطي الفيدرالي سيكون على استعداد لاستخدام التيسير الكمي "بقوة" إذا تعرض الاقتصاد للهبوط.

ونود الإشارة، لكون محافظ الاحتياطي الفيدرالي باول أعرب أيضا الثلاثاء الماضي ضمن النصف الأول من شهادته النصف سنوية حيال السياسة النقدية أمام لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب عن كون السياسة النقدية الحالية للاحتياطي الفيدرالي مناسبة وأنه من المتوقع ارتفاع التضخم إلى هدف اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح عند اثنان بالمائة في الشهور القليلة المقبلة مع أفادته بأن التضخم الأساس عند 1.6%.

كما نوه باول آنذاك لكون الاحتياطي الفيدرالي بدأ منذ النصف الثاني من العام الماضي تسهيل السياسة النقدية لدعم الاقتصاد، وأن السياسة النقدية الحالية تدعم النمو وساهمت في تحسن الأوضاع في سوق العمل بالإضافة لكونها تدعم نمو الضغوط التضخمية نحو هدف اللجنة الفيدرالية، مضيفاً أن الاحتياطي الفيدرالي يضع في اعتباره أن خفض الفائدة على الأموال الفيدرالية بشكل أوسع يحد من قدرته على التحرك وقت الركود الاقتصادي.

وأكد باول من جديد ضمن شهادته أمام الكونجرس على توقعاته بمضي اللجنة الفيدرالية قدماً في شراء السندات خلال الربع الثاني من هذا العام واستمرار معدل الريبو فاعلاً في الأسواق حتى نيسان/أبريل المقبل على أقل تقدير، ونود الإشارة لكون العديد من المحللين في الأسواق يروا أن عمليات الاحتياطي الفيدرالي في السوق هي شكل من أشكال التيسير الكمي المسكوت عنه، بينما يرفض الاحتياطي الفيدرالي إطلاق كلمة تيسير كمي على ما يقوم به.

وفي سياق أخر، تطرق باول آنذاك لكون فيروس كورونا الذي أودى بحياة أكثر من 1,100 شخص أغلبهم في الصين وتحديداً في مدينة ووهان التي بدأ بها كورونا، حيث تسائل إذا ما كان تأثير الفيروس على الصين والولايات المتحدة مؤقت أم دائم، موضحاً أنه من المبكر الحديث عن مدى تأثيره على اقتصاد بلاده، ومضيفاً أن الاحتياطي الفيدرالي سيراقب عن كثب التطورات المتعلقة بالفيروس الذي قد يؤثر على سلاسل الإمدادات العالمية بما فيها أمريكا.

ويذكر أن الرئيس الامريكي الجمهوري دونالد ترامب غرد أيضا الثلاثاء عبر حسابه الرسمي على تويتر أثناء النصف الأول من الشهادة النصف سنوية لمحافظ الاحتياطي الفيدرالي باول حيال السياسة النقدية أمام لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الأغلبية من الديمقراطيين، بأن "الفائدة على الأموال الفيدرالية مرتفعة للغاية والدولار الامريكي يضغط على الصادرات".