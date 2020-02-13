شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يحاول تصريف تشبعه البيعي – تحليل صباحي – 13-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحاول المؤشر تعويض بعضاً من خسائره السابقة، وتصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بها، ليحقق أرباحاً حذرة بلغت نسبتها 0.25% بما يعادل 19.72 نقطة، ولكن بالرغم من هذا الارتفاع إلا أن المؤشر مازال يعاني من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتداولاته بمحاذاة خط ميل هابط على المدى المتوسط.

لذلك نحن نرجح عودة انخفاض المؤشر خلال تداولاته القادمة، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 7,800.00، طيلة استقراره أدنى مستوى المقاومة 8,000.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7,800.00 ومستوى المقاومة 8,000.00.