شكرا لقرائتكم خبر عن شركة نور للاستثمار المالي (NOOR) يخترق متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 13-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحرك السهم لأسفل لينهي تداولات امس الأربعاء عند مستوى 168 فلس، في ظل تدني ملحوظ لكمية التداول، مخترقا بذلك متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، وهو ما يفتح الباب أمام السهم لمزيد من الانخفاض لمستوى الدعم 152 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 182 فلس.

Advertisements

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 166 بينما مستوى المقاومة هو 169 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط