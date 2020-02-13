شكرا لقرائتكم خبر عن بنك بوبيان (BOUBYAN) يلامس خط الاتجاه الهابط -تحليل صباحي- 13-02-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم بشكل طفيف نهاية تداولات امس الاربعاء، حيثاغلق عند مستوى 638 فلس، بالرغم من انه استهل الجلسة عند مستوى 633 فلس، ويلامس السهم حاليا خط اتجاهه الهابط قصير الأجل، والذي يشكل مقاومة قد تضغط على السهم لأسفل لمستوى الدعم 610 فلس، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 650 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 630 بينما مستوى المقاومة هو 640 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
كانت هذه تفاصيل خبر بنك بوبيان (BOUBYAN) يلامس خط الاتجاه الهابط -تحليل صباحي- 13-02-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.