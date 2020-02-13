شكرا لقرائتكم خبر عن بنك بوبيان (BOUBYAN) يلامس خط الاتجاه الهابط -تحليل صباحي- 13-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم بشكل طفيف نهاية تداولات امس الاربعاء، حيثاغلق عند مستوى 638 فلس، بالرغم من انه استهل الجلسة عند مستوى 633 فلس، ويلامس السهم حاليا خط اتجاهه الهابط قصير الأجل، والذي يشكل مقاومة قد تضغط على السهم لأسفل لمستوى الدعم 610 فلس، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 650 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 630 بينما مستوى المقاومة هو 640 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط