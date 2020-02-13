شكرا لقرائتكم خبر عن شركة دانة الصفاة الغذائية (DANAH) يرتد لاعلى -تحليل صباحي- 13-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتد السهم لاعلى لينهي تداولات امس الأربعاء عند مستوى 14٫40 فلس، وذلك بعدما تلقى دعما عند مستوى 13 فلس، وبالتزامن مع انطلاق إشارة شراء على مؤشر استوكاستيك، لذلك فالأنظار تتجه لأعلى لمستوى المقاومة 16 فلس كمستوى أول ثم 19 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 13 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 13.7 بينما مستوى المقاومة هو 15.1 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد