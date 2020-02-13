شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة الكويتية للاستثمار (KINV) ينخفض لثالث جلسة -تحليل صباحي- 13-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم لثالث جلسة على التوالي، حيث اغلق امس الأربعاء عند مستوى 165 فلس، وذلك بعدما تلقى مقاومة قوية عند مستوى 171 فلس، وفي ظل انطلاق إشارة بيع على مؤشر القوة النسبية، لذلك نتوقع عمليات جني أرباح قد تصل بالسهم لمستوى الدعم 154 فلس كمستوى أول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 172 فلس.

Advertisements

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 163.0 بينما مستوى المقاومة هو 168.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط