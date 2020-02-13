شكرا لقرائتكم خبر عن شركة دبي الأولى للتطوير العقاري (FIRSTDUBAI) يغلق عند أدني مستوى خلال الجلسة -تحليل صباحي- 13-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى السهم تداولات امس الأربعاء عند أدني مستوى له خلال الجلسة وهو 47 فلس، وذلك بعدما تلقى مقاومة عند مستوى 50 فلس، في ظل استمرار تدني كميات التداول، كما نلاحظ استمرار الأداء السلبي لمؤشر استوكاستيك، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني ارباح قد تهبط به لمستوى الدعم 38 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 51 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 46.3 بينما مستوى المقاومة هو 48.3 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط