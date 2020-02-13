شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الاستشارات المالية الدولية (IFA) يواجه مقاومة قوية -تحليل صباحي- 13-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم لينهي تداولات الثلاثاء الماضي عند مستوى 57٫90 فلس، وذلك بعدما تلقى مقاومة قوية عند مستوى 60 فلس، كما نلاحظ ملامسة السهم للحد العلوي لمؤشر "Bollinger Bands” والذي يشكل مقاومة قد تعيد اختبار السهم لمستوى الدعم 54٫50 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 60 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 57.2 بينما مستوى المقاومة هو 59.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط