شكرا لقرائتكم خبر عن آن ديجيتال (AAN) يخسر مكاسب الثلاثاء -تحليل صباحي- 13-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم خسر السهم مكاسبه التي حققها خلال جلسة الثلاثاء، حيث اغلق عند مستوى 12٫60 فلس، وهو أدني مستوى يحققه السهم خلال الجلسة، وذلك على خلفية ملامسته لمتوسطه المتحرك لـ 200 يوم، والذي يشكل مقاومة قوية نتوقع ان تضغط على السهم لأسفل لمستوى الدعم 12 فلس كمستوى أول ثم 8 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى15 فلس

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 12 بينما مستوى المقاومة هو 13.5 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط