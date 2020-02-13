شكرا لقرائتكم خبر عن شركة المزايا القابضة (MAZAYA)يخترق دعم هام -تحليل صباحي- 13-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم مرة أخرى لينهي تداولات امس الأربعاء عند مستوى 63 فلس، مخترقا بذلك مستوى الدعم الهام عند 63٫50 فلس، في ظل استمرار تدني كميات التداول مقارنة بمتوسطها الشهري، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 61 فلس كمستوى أول ثم 56٫50 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 64٫50 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 62.5 بينما مستوى المقاومة هو 63.4 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط