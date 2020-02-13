شكرا لقرائتكم خبر عن بنك الخليج التجاري (KCBK) يغلق مرتفعا -تحليل صباحي- 13-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى السهم تداولات رابع جلسات الأسبوع الحالي مرتفعا، حيث اغلق امس الأربعاء عند مستوى 1٫35 ريال، ملامسا لخط اتجاهه الصاعد متوسط الأجل، كما تمكن السهم من تجاوز متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، لذلك نتوقع ان يمدد السهم مكاسبه للوصول لمستوى المقاومة 1٫42 ريال كمستوى اول، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 1٫32 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 1.34 وبين مستوى المقاومة هو 1.38 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد