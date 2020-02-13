شكرا لقرائتكم خبر عن شركة صناعات قطر (IQCD) يسجل أدني مستوى في عامين -تحليل صباحي- 13-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره كما اشرنا في تقاريرنا السابقة منذ شهر ديسمبر الماضي، حيث اغلق امس الأربعاء عند مستوى 9٫50 ريال، وهو أدني مستوى يصل اليه السهم في عامين، كما انزلق السهم اسفل الحد السفلي لمؤشر "Bollinger Bands” لذلك نتوقع استمرار الانخفاض الحالي لمستوى الدعم 9٫20 ثم 8٫50 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 10٫10 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 9.20 ريال وبين مستوى المقاومة هو 9.70 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط