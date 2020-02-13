شكرا لقرائتكم خبر عن «أوكادوك» تجمع تمويلاً بقيمة 10 ملايين دولار والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أغلقت «أوكادوك»، المنصة المتخصصة في حجز المواعيد الفورية مع الأطباء، تمويلاً بقيمة 10 ملايين دولار، وكان من بين المستثمرين الرئيسيين مكتب أبوظبي للاستثمار، وشركة «اثمار كابيتال». (رويترز)

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