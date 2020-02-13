شكرا لقرائتكم خبر عن "رجال الأعمال" يناقشون تأثيرات كورونا على الصناعة المصرية..وبحث أسواق بديلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس مجد الدين المنزلاوى عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمى بالجمعية، إن الجمعية ستعقد اجتماعاً يوم الاثنين المقبل الموافق 24 فبراير، لاستعراض ومناقشة الآثار الاقتصادية الناتجة عن تباطؤ الإنتاج الصناعى فى دولة الصين كنتيجة لانتشار فيروس كورونا، وأثر ذلك على الصناعة المصرية والقطاعات الاقتصادية والتجارية المرتبطة بها، موضحا أن العديد من الصناعات المحلية تستورد بنسب مختلف مكونات الصناعة من الصين، وبالتالى فأن توقفها سيؤثر على الإنتاج الصناعى المحلى.

وأضاف "المنزلاوى"، لـ"الخليج 365"، أنه رغم شبه الانفراجة فى عودة بعض المصانع بالصين للعمل إلا أن تأثير فترة توقفها عن العمل بعض الأجازة السنوية هناك، بالإضافة إلى استمرار توقف بعض المصانع عن العمل سيؤثر على توريد المكونات المستخدمة فى الصناعة، ولن يظهر هذا التأثير فى الوقت الحالي، ولكن ليس قبل شهرين، متابعاً أنه حال استمرار الأزمة سنبحث عن أسواق بديلة لتوريد تلك المنتجات.

وفى سياق متصل تنظم جمعية رجال الأعمال المصريين، يوم الاثنين المقبل «اليوم الدولى البنجلاديشي» بحضور القائم بأعمال سفارة بنجلاديش بالقاهرة Abdur Rouf Mondol.

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وقال محمد يوسف، المدير التنفيذى لجمعية رجال الأعمال، إن اللقاء يهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية وبحث فرص التعاون فى مجالات التجارة والاستثمار، مضيفا أن هناك فرص واعدة للتعاون بين القطاع الخاص فى البلدين .

وأوضح يوسف، أن نجلاديش تحتاج سنويا إلى استيراد كمية كبيرة من البصل والحمضيات والتمر والقطن والعدس والأسمدة وأنواع مختلفة من المعادن، كما أنها ثانى أكبر مصدر للملابس الجاهزة حيث تستحوذ على 8 ٪ من الحصة العالمية فى هذا القطاع.

وأضاف يوسف، بنجلاديش واحدة من أكبر خمس دول سريعة النمو فى العالم وبلغ معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى لها هذا العام 8.15% ، كما بلغ أكثر من 6% على مدى الـ 13 سنة الماضية مشيراً أن بنجلاديش تحتل المرتبة 43 من حيث الناتج المحلى الإجمالى ومن المتوقع أن تحتل المرتبة 33 العام المقبل، لافتا إلى أنه وفقا لإحصائيات وأرقام حجم تجارة بنجلاديش مع العالم فقد وصلت إلى 40 مليار دولار صادرات عام 2018، و47 مليار دولار واردات وتصدر سلع مثل السيراميك والأدوية والأجهزة المنزلية والملابس الجاهزة.