شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع اليورو إلى أقل مستوى له منذ 2017 والان نبدء بالتفاصيل

تصاعدت وتيرة تراجع العملة الأوروبية الموحدة الذي بدأ في العام الحالي، مع تزايد المخاوف من احتمال دخول الاقتصاد الألماني دائرة الركود، على خلفية التداعيات الاقتصادية لأزمة انتشار فيروس كورونا المتحور.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى تراجع اليورو أمام الدولار أمس، إلى أقل مستوياته منذ 2017، وأمام الفرنك السويسري إلى أقل مستوى له منذ .2016 وتراجعت العملة الأوروبية بنسبة 5ر0% إلى 0865ر1 دولار لكل يورو.

وجاء تراجع العملة الأوروبية في ظل المخاوف الناجمة عن سيناريو خروج المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل من السلطة وتعيين خليفتها في وقت لاحق من العام الجاري، وموقف معسكر الحمائم المؤيد للسياسة النقدية المرنة في البنك المركزي الأوروبي.