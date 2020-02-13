شكرا لقرائتكم خبر عن المراعي ترعى سباق «إيكوتريل» الدولي في العلا التاريخية والان نبدء بالتفاصيل
وقال عبدالله ناصر العتيبي مدير الاتصال المؤسسي والعلاقات العامة في المراعي: إن رعايتنا سباق «إيكوتريل» الدولي تعكس سعي الشركة الحثيث لدعم الشباب واهتماماتهم الرياضية المتنوعة ضمن برنامج المراعي للمسؤولية الاجتماعية، لاسيما أن محافظة العلا التاريخية تحظى بتراث عريق يجعلها محورًا لاهتمامات الشباب من مختلف دول العالم الباحثين عن التفرد والعراقة.
جدير بالذكر أن شركة المراعي ترعى العديد من النشاطات الرياضية المختلفة، مثل رالي حائل الدولي، وبطولة الفروسية، وبطولة المراعي للجولف في منتجع نوفا، وبطولة اليوم الوطني للجولف في نادي ديراب، وكذلك البطولات الدورية للإسكواش والتايكوندو وكرة الريشة.
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