شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلي يوقع مذكرة تفاهم التمويل العقاري الحصري لمنسوبي وزارة الإعلام والان نبدء بالتفاصيل

انطلاقًا من دوره الريادي في دعم قطاع الإسكان، وكأحد أفضل المموّلين العقاريين في المملكة، وقّع البنك الأهلي مذكرة تفاهم التمويل العقاري الحصري، والتي توفر باقة حصرية متكاملة، وعروضًا مميزة لمنسوبي وزارة الإعلام، وذلك خلال حفل توقيع مذكرة التفاهم الذي عُقد يوم الأحد الموافق 9 فبراير 2020م، بين وزارة الإسكان ووزارة الإعلام؛ بهدف التعاون المشترك وتقديم مزايا تمويلية تساعد منسوبي وزارة الإعلام في الحصول على المسكن الملائم، بحضور معالي وزير الإسكان الأستاذ ماجد الحقيل، ومعالي وزير الإعلام الأستاذ تركي الشبانة، والرئيس التنفيذي للبنك الأهلي الأستاذ فيصل السقاف، وعدد من كبار المسؤولين والتنفيذيين، وذلك في فندق كراون بلازا بالرياض.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار الشراكة المتميزة بين البنك الأهلي ووزارة الإسكان، والتي تعكس قدرته على تقديم حلول وخيارات تمويلية متعددة لمواكبة تطورات سوق التمويل العقاري لتحقيق تطلعات خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين؛ للمساهمة في رفع نسبة تملك السعوديين للمساكن، وفق رؤية المملكة 2030.

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي فيصل السقاف على استمرار دعم البنك للقطاع العقاري في المملكة وحرصه على القيام بدور فاعل في تمويل احتياجات المواطنين السكنية والعقارية المتنوعة، مشيرًا إلى أن البنك الأهلي كونه أكبر مؤسسة مالية في المملكة، فإنه يلعب دورًا رياديًا لدعم جهود التنمية الوطنية من خلال دعم المبادرات والبرامج والخطط التنموية التي ستسهم في تحقيق النمو المستدام، وازدهار اقتصاد المملكة، لا سيما أن قطاع الإسكان أحد أهم القطاعات التي توليها «رؤية المملكة 2030» اهتمامًا خاصًا؛ بهدف رفع نسبة التملك بين السعوديين.