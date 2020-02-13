البنك الأهلي يوقع مذكرة تفاهم التمويل العقاري الحصري لمنسوبي وزارة الإعلام

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وتأتي هذه الاتفاقية في إطار الشراكة المتميزة بين البنك الأهلي ووزارة الإسكان، والتي تعكس قدرته على تقديم حلول وخيارات تمويلية متعددة لمواكبة تطورات سوق التمويل العقاري لتحقيق تطلعات خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين؛ للمساهمة في رفع نسبة تملك السعوديين للمساكن، وفق رؤية المملكة 2030.
من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي فيصل السقاف على استمرار دعم البنك للقطاع العقاري في المملكة وحرصه على القيام بدور فاعل في تمويل احتياجات المواطنين السكنية والعقارية المتنوعة، مشيرًا إلى أن البنك الأهلي كونه أكبر مؤسسة مالية في المملكة، فإنه يلعب دورًا رياديًا لدعم جهود التنمية الوطنية من خلال دعم المبادرات والبرامج والخطط التنموية التي ستسهم في تحقيق النمو المستدام، وازدهار اقتصاد المملكة، لا سيما أن قطاع الإسكان أحد أهم القطاعات التي توليها «رؤية المملكة 2030» اهتمامًا خاصًا؛ بهدف رفع نسبة التملك بين السعوديين.
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