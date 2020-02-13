البنك العربي الوطني يدشن فرعين رقميين متكاملين

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وذكر فهد القاضي، رئيس مجموعة التجزئة المصرفية أن العالم اليوم يشهد تطورا تقنيا بوتيرة متسارعة بعد أن أصبحت الرقمنة لغة العصر، من هذا المنطلق تبنى البنك إستراتيجية تجسد رؤية المملكة 2030 في التحول الرقمي، وذلك عبر تعزيز حلول الخدمة الذاتية والعمليات المصرفية التفاعلية المدعومة بالتقنيات الرقمية وتطوير التطبيقات الذكية؛ وذلك بهدف إثراء تجربة العملاء وتقديم خدمات ترقى لتطلعاتهم.
الجدير بالذكر أن الفرعين الجديدين يوفران خدمات مصرفية ذاتية متكاملة، تشمل فتح الحسابات وإصدار البطاقات المصرفية، والتقدم بطلب الخدمات، وتحديث البيانات الشخصية وإصدار الشيكات، وسحب وإيداع مبالغ نقدية كبيرة من خلال أجهزة الصراف التفاعلية المزودة بدليل إرشادي إلكتروني مبتكر، والتي تتيح أيضا التواصل مباشرة مع ممثلي خدمة العملاء؛ لإتمام العمليات المصرفية المختلفة براحة وسهولة.
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