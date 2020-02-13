شكرا لقرائتكم خبر عن البنك العربي الوطني يدشن فرعين رقميين متكاملين والان نبدء بالتفاصيل

في إطار جهوده الرامية إلى تعزيز خدماته الرقمية المبتكرة، دشن البنك العربي الوطني فرعين رقميين جديدين في الدمام على شارع الأشرعة حي المزروعية، وفي محافظة الأحساء على طريق الملك فهد.

وذكر فهد القاضي، رئيس مجموعة التجزئة المصرفية أن العالم اليوم يشهد تطورا تقنيا بوتيرة متسارعة بعد أن أصبحت الرقمنة لغة العصر، من هذا المنطلق تبنى البنك إستراتيجية تجسد رؤية المملكة 2030 في التحول الرقمي، وذلك عبر تعزيز حلول الخدمة الذاتية والعمليات المصرفية التفاعلية المدعومة بالتقنيات الرقمية وتطوير التطبيقات الذكية؛ وذلك بهدف إثراء تجربة العملاء وتقديم خدمات ترقى لتطلعاتهم.

الجدير بالذكر أن الفرعين الجديدين يوفران خدمات مصرفية ذاتية متكاملة، تشمل فتح الحسابات وإصدار البطاقات المصرفية، والتقدم بطلب الخدمات، وتحديث البيانات الشخصية وإصدار الشيكات، وسحب وإيداع مبالغ نقدية كبيرة من خلال أجهزة الصراف التفاعلية المزودة بدليل إرشادي إلكتروني مبتكر، والتي تتيح أيضا التواصل مباشرة مع ممثلي خدمة العملاء؛ لإتمام العمليات المصرفية المختلفة براحة وسهولة.