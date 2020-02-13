شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاقية لتدريب الباحثين عن عمل في 5 تخصصات «سيبرانية» والان نبدء بالتفاصيل

شرع صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، في دعم تدريب السعوديين الباحثين والباحثات عن عمل في 5 مجالات في الأمن السيبراني هي: الحوكمة والمخاطر والامتثال، واختبار الاختراق وتقييم الثغرات، والتحقيق الجنائي والاستجابة للحوادث، وعمليات الأمن السيبراني، وأمن البنية التحتية، نظرا لأهمية التخصصات وأثرها الإيجابي في تحقيق الأمن الوطني، وبوصفها من المهن النوعية والمطلوبة في سوق العمل.

ويأتي تنفيذ البرنامج التدريبي بشقيه النظري والعملي، في إطار اتفاقية مبرمة بين «هدف» والهيئة الوطنية للأمن السيبراني.

ونصت الاتفاقية المبرمة بين الجهتين، على الالتزام بمتابعة تنفيذ البرنامج التدريبي بما يضمن جودته وتحقيق أهدافه، وتسهيل إجراءات تنفيذ عملية متابعة التدريب والزيارات الميدانية للوحدات التدريبية، على أن تتولى الهيئة تزويد الصندوق بقائمة المرشحين للتدريب قبل بداية البرنامج التدريبي، وتزويد الصندوق بتقارير دورية لسير البرنامج التدريبي النظري والعملي.