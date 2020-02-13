شكرا لقرائتكم خبر عن 15 عضوا في المجلس الاستشاري لـ«أمالا» والان نبدء بالتفاصيل
وضم أعضاء المجلس كلا من إدوارد مادي، المدير الإقليمي ومدير عام فندق «بيفرلي هيلز» التابع لمجموعة دورشستر، وأنطوان كورينثيوس، رئيس «أيه جي سي كونسولتينج»، الرئيس السابق لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وآسيا لفنادق ومنتجعات فورسيزونز، وجورج ر. رافائيل، مدير ومالك مجموعة رافائيل، وهورست شولتش، رئيس مجلس الإدارة الفخري لفنادق كابيلا، وكلود مانيسكالكو، مدير عام مكتب سان تروبيز السياحي، ونيل جاكوبس، الرئيس التنفيذي، لمجموعة فنادق ومنتجعات وسبا سيكس سينسيز.
كما تضم القائمة إيفان كوي، نائب رئيس بونتياك لاند ومالك مجموعة فنادق كابيلا، وباري إس ستيرنليخت، رئيس مجلس الإدارة لمجموعة ستاروود كابيتال، وإيما جونستون عميدة العلوم بجامعة نيو ساوث ويلز في سيدني، وسولين بلان، نائب الرئيس التنفيذي لـشركة بو أرتس أند سي، وتوماس كرينز، المدير الفخري لمؤسسة سولمون، أر. غوغنهايم ووايجناثيو «ناتشو» فيغوراس، لاعب البولو الشهير، وإنجو شويدير، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «جوكو هوسبيتاليتي»، وسوزان هارمسورث، مؤسسة «إي إس بي أيه إنترناشيونال»، وسيمون بروكس وارد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة إتش باور.
كانت هذه تفاصيل خبر 15 عضوا في المجلس الاستشاري لـ«أمالا» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.