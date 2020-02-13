شكرا لقرائتكم خبر عن 15 عضوا في المجلس الاستشاري لـ«أمالا» والان نبدء بالتفاصيل

كشفت شركة «أمالا» عن هوية أعضاء مجلسها الاستشاري. وقال نيكولاس نايبلز، الرئيس التنفيذي لشركة «أمالا»: «إن الشركة بصدد تصميم نهج متكامل للصحة والنقاهة وتجارب الرفاهية مما يتطلب الخبرات المتنوعة التي سيقدمها أعضاء المجلس.

وضم أعضاء المجلس كلا من إدوارد مادي، المدير الإقليمي ومدير عام فندق «بيفرلي هيلز» التابع لمجموعة دورشستر، وأنطوان كورينثيوس، رئيس «أيه جي سي كونسولتينج»، الرئيس السابق لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وآسيا لفنادق ومنتجعات فورسيزونز، وجورج ر. رافائيل، مدير ومالك مجموعة رافائيل، وهورست شولتش، رئيس مجلس الإدارة الفخري لفنادق كابيلا، وكلود مانيسكالكو، مدير عام مكتب سان تروبيز السياحي، ونيل جاكوبس، الرئيس التنفيذي، لمجموعة فنادق ومنتجعات وسبا سيكس سينسيز.

كما تضم القائمة إيفان كوي، نائب رئيس بونتياك لاند ومالك مجموعة فنادق كابيلا، وباري إس ستيرنليخت، رئيس مجلس الإدارة لمجموعة ستاروود كابيتال، وإيما جونستون عميدة العلوم بجامعة نيو ساوث ويلز في سيدني، وسولين بلان، نائب الرئيس التنفيذي لـشركة بو أرتس أند سي، وتوماس كرينز، المدير الفخري لمؤسسة سولمون، أر. غوغنهايم ووايجناثيو «ناتشو» فيغوراس، لاعب البولو الشهير، وإنجو شويدير، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «جوكو هوسبيتاليتي»، وسوزان هارمسورث، مؤسسة «إي إس بي أيه إنترناشيونال»، وسيمون بروكس وارد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة إتش باور.