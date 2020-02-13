شكرا لقرائتكم خبر عن أنابيب نقل أفضل لنفط أكثر أمانا والان نبدء بالتفاصيل

وافق منظمو ولاية مينيسوتا على توفير طرق أكثر اخضرارا وصداقة للبيئة، من أجل نقل الوقود الأحفوري بأمان من مكان للآخر، حيث يريد نشطاء تغيير المناخ حظر الوقود الأحفوري، وهذا يعني وقف جميع خطوط الأنابيب، التي تنقل النفط من المنتجين إلى السوق.

ولأكثر من عام كامل، نجح النشطاء المطالبون بتطبيق السياسات الخضراء في تأخير عمل الخط رقم 3 في إنبريدج بالجزء العلوي الغربي من الغرب الأوسط الأمريكي، كما واجه خط الأنابيب النفطي مؤخرا عقبة تنظيمية رئيسية أخرى، مما قد يشكل خبرا جيدا لنشطاء البيئة.

ويمتد الخط 3 المقترح على مسافة 350 ميلا تقريبا عبر ولاية مينيسوتا، وفي عام 2018، صوتت لجنة المرافق العامة في الولاية للسماح للخط البالغ قيمته 2.6 مليار دولار بمتابعة العمل.

أيضا، تم رفع دعوى ضد المعارضين، بدعوى أن المراجعة البيئية الأولية للخط، والتي جاءت في 13500 صفحة كاملة لم تكن كافية. ورفضت محكمة الاستئناف معظم الادعاءات، لكنها قضت بأن مراجعة معايير السلامة البيئية في الخط ضرورية لمعالجة مخاطر انسكاب النفط في مصب مياه بحيرة سوبريور، واستغرقت المراجعة المنقحة 16 شهرا أخرى، ولكنها حصلت مؤخرا على موافقة لجنة المرافق العامة. ووصفت منظمة 350. أورج- 350.org في فصل من المراجعة التي قامت بها ولاية مينيسوتا، القرار بأنه «غير أخلاقي» وقالت إن اللجنة «اختارت أن تدافع عن فوضى المناخ».

من جانبها، أوضحت وينونا لادوك Winona LaDuke، المديرة التنفيذية لمؤسسة أونور ذي إيرث Honor the Earth، أن تصويت اللجنة كان «فظيعا» وأن خط الأنابيب يعكس «جنون كندا والولايات المتحدة في نهاية حقبة الوقود الأحفوري».

Advertisements

ولا يزال الخط 3 بحاجة إلى الحصول على تصاريح فيدرالية وحكومية، قبل أن يتمكن من البدء، وتعهد مجموعة من النشطاء يطلقون على أنفسهم اسم «حماة المياه» بمواصلة عرقلة عمل الخط النفطي الجديد.

ولكن على الجانب الآخر، يمكن القول إن السماح للخط 3 بالعمل والمضي قدما هو أفضل طريقة لحماية البيئة في ولاية مينيسوتا وخارجها، حيث سيحل خط الأنابيب الجديد محل الخط 3 القديم، الذي تم بناؤه منذ أكثر من 50 عاما. ولا يمكن الآن تشغيل الخط القديم المصاب بالشيخوخة هذا بكامل طاقته الآن، بسبب معاناته من التآكل والتشقق، وتقدر إنبريدج أن الخط القديم يحتاج إلى حوالي 7000 إصلاح بحلول عام 2035، بينما سيوفر الخط 3 الجديد أحدث التقنيات للوقاية من الانسكابات والكشف عنها مبكرًا.

ويفضل أنصار البيئة إغلاق الخط 3 القديم دون استبداله. لكن الطلب على النفط لن ينقطع، وبدون وجود خط أنابيب، سيصل المستهلكون برا أو بالسكك الحديدية من منطقة لأخرى، وستظل مخاطر الانسكاب قائمة، والطرق البديلة للنقل أكثر كثافة بالكربون من خطوط الأنابيب النفطية.

ختاما، على لجنة ائتمان المرافق العامة في مينيسوتا وضع هذه الحقائق في اعتبارها. فكالعادة، لن يقبل المطالبون بمقاومة التغير المناخي بأقل من عالم خيالي بلا وقود أحفوري.