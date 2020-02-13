شكرا لقرائتكم خبر عن 0.2 % تراجعا في أسعار الذهب والان نبدء بالتفاصيل
ونزل الذهب الفوري 0.2% إلى 1564.15 دولار للأوقية في حين فقد الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.2% إلى 1567.50 دولار.
وفي حين تجاوز عدد حالات الوفاة بسبب المرض 1100 حالة، صرح أهم مستشار طبي في الصين فيما يتصل بتفشي الفيروس بأن العدوى قد تنتهي في أبريل مع تراجع عدد الحالات الجديدة بالفعل في عدد من الأماكن.
وظل الدولار الأمريكي قريبا من أعلى مستوياته في أربعة أشهر بعدما تشبع بتدفقات إليه بوصفه ملاذا آمنا إذ تزامنت المخاوف حيال فيروس كورونا مع بيانات حديثة تشير إلى قوة الاقتصاد الأمريكي.
وارتفعت الأسهم الآسيوية في الوقت الذي يشعر فيه المستثمرون بأن أسوأ مرحلة في الوباء قد انتهت.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزل البلاديوم 0.5% إلى 2329.34 دولار للأوقية، وفقدت الفضة 0.6% إلى 17.53 دولار للأوقية، وخسر البلاتين 0.4% إلى 964.80 دولار.
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